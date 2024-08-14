تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 14 أغسطس

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3948 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3994 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3495 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2996 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27958 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.