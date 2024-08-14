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مشتريات أجنبية ومحلية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:08 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

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كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.8% عند مستوى 29567 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.69%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 107.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 81.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافى بيع بقيمة 189.1 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 1.26% عند مستوى 29331 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70
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