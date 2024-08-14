إيديتا تحقق نمو في الأرباح خلال أول 6 أشهر من العام الجاري

كتبت – أمنية عاصم:

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن تحقيق صافي الأرباح 856.2 مليون جنيه خلال نصف العام الجاري مقابل 809.7 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق القوائم المالية المجمعة.

وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم الأربعاء، سجلت الإيرادات 7.9 مليار جنيه خلال نصف العام الجاري مقابل 5.63 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأسست شركة إيديتا للصناعات الغذائية عام 1996. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2014. ومتخصصة في العمل بمجال صناعة الأغذية الخفيفة المعبأة آليًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تشمل الكيك والمخبوزات والمقرمشات والويفر والحلويات والبسكويت.