إيرادات أورسكوم المالية ترتفع لـ 16.2 مليون خلال النصف الأول من العام الجاري

كتبت- أمنية عاصم



أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة عن نمو إيرادات خلال النصف العام الجاري لـ 16.2 مليون جنيه مقابل 15.1 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق قؤائم المالية المجمعة.

وبحسب إفصاح مرسل من الشركة للبورصة اليوم الأربعاء، تراجع صافى الأرباح لـ 3.2 ملايين جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة 42.5 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.



وتأسست شركة أوراسكوم المالية القابضة عام 2020م، وتم إدارجها في البورصة المصرية عام 2021، وتعمل الشركة في الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا، وتسعى إلى الاستمار في الشركات التي تعمل على تحويل صناعة الخدمات المالية التقليدية بمنتجات وخدمات مبتكرة.