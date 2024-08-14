1.47 مليار جنيه أرباح النساجون الشرقيون خلال النصف الأول من العام الجاري

كتبت – أمنية عاصم :

أعلنت شركة النساجون الشرقيون عن تحقيق صافي الأرباح بعد الضريبة 1.47 مليار جنيه خلال نصف العام الجاري مقابل 733 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي ، وفق القوائم المالية المجمعة.

وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم الأربعاء، سجلت الإيرادات 10.7 مليار جنيه خلال نصف العام الجاري مقابل 8.39 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأسست شركة النساجون الشرقيون للسجاد عام 1981. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1994، متخصصة في إدارة عملية إنتاجية تبدأ بتصنيع حبيبات البولي بروبلين التي تعتبر مكونًا رئيسيًا لإنتاج الألياف الصناعية، ثم غزل وصباغة الخيوط ونسج الخيوط والقيام بعمليات التجهيز والتعبئة تمهيدًا لتسويق المنتجات مكتملة الصنع عبر مراكز توزيع بالسوق المحلي ومنافذ التجزئة الموزعة بكافة بلدان العالم.