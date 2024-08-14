تقرير: الذهب في مصر يقترب من أعلى مستوى في 2024

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم الأربعاء بالتزامن مع زيادة سعر صرف الدولار في البنوك رسميا، بالإضافة إلى تداول سعر أونصة الذهب العالمي بالقرب من أعلى مستوى تاريخي، وسط تحفز الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تدفع الذهب العالمي إلى تسجيل مستوى تاريخي جديد.

ووفق تقرير من شركة جولد بيليون اليوم الأربعاء، افتتح الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء عند المستوى 3485 جنيها، ليظل الذهب قريبًا من أعلى مستوى له منذ شهر يناير 2024.

وشهد سعر الذهب في مصر خلال هذه الفترة دعم كبير للصعود بسبب تسعير الذهب بسعر دولار تحوطي أعلى قليلا من سعر صرف الدولار في البنك المركزي، وذلك بسبب تخوفات في الأسواق من إمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية خلال الأيام القادمة بعد تأثره بخروج استثمارات خارجية من أسواق الدين المصرية، وفق التقرير.

من جهة أخرى بقاء سعر أونصة الذهب العالمي منذ بداية الأسبوع بالقرب من أعلى مستوى تاريخي لها يزيد من بقاء الذهب في مصر مرتفعا ليتداول بالقرب من المستوى 3500 جنيه للجرام.

ووفق التقرير، فإن هذه العوامل تساعد على بقاء سعر الذهب في ارتفاع خاصة بعد تزايد تدريجي في الطلب المحلي خلال الفترة الأخيرة بعد ارتفاع سعر الذهب العالمي، وعودة المخاوف من إمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

توقعات أسعار الذهب العالمية

شهد سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الأربعاء ليتداول الذهب بالقرب من أعلى مستويات تاريخية في ظل انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية التي سيكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية اليوم، كونها تساهم في قرار البنك الفيدرالي القادم بخصوص أسعار الفائدة.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2478 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ القمة التاريخية التي سجلها الذهب في يوليو الماضي عند 2483 دولار للأونصة.

ويمتلك الذهب الزخم الكافي للارتفاع وتحقيق مستوى تاريخي جديد ولكنه ينتظر الدعم من بيانات التضخم اليوم، وفي حال الارتفاع قد يخترق القمة التاريخية الأخيرة ويتجه نحو المستوى 2500 دولار للأونصة.