دالتكس تتداول أرصدة خفض انبعاثات الكربون الدولية بسوق طوعي جديد في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة دالتكس عن مبادرتها الرائدة كأول شركة مصرية من القطاع الخاص تشتري شهادات الكربون الدولية عبر أول سوق طوعي لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر.

ووفق بيان من الشركة اليوم الأربعاء، يعد هذا السوق الأول من نوعه في إفريقيا، حيث أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، بهدف التوسع في اقتصاد تداول الانبعاثات الكربون، تماشيًا مبادرة مصر الخضراء ورؤية 2030.

وتتضمن هذه المبادرة، شراء شركة دالتكس 1,500شهادة خفض انبعاثات الكربون دولية، من مشروع Agroforestry في مدينة بنجاب بالهند، لشركة VNV أدفيزورى بقيمة تتخطى 1.3 مليون جنيه مصري ( 27،000 دولارا أمريكيا)؛ والذي يمتد لمساحة 500 ألف هكتار، ويهدف إلى تعزيز دَخل المزارع من خلال إيرادات شهادات خفض الكربون، ورفع مستوى معيشة المزارعين.

وأشاد هشام النجار، نائب رئيس مجلس ادارة شركة دالتكس، بالدور الحيوي لهيئة العامة للرقابة المالية في إطلاق أول سوق منظم لتداول شهادات خفض انبعاثات الكربون الطوعية في مصر وإفريقيا.

وأشار النجار أن خطوة واعدة للغاية، تتيح للشركات المصرية مثل دالتكس دعم الاستدامة والاقتصاد المصري في آنٍ وحد. إذ تعزز هذه المنصة استراتيجية الشركة لإزالة انبعاثات الكربون، وتتماشى مع أهداف الدولة، المتمثلة في بناء سوق ائتمان كربوني قوي قادر على دعم الاقتصاد.

وأضاف النجار أن شراء أرصدة خفض انبعاثات الكربونية ليست سوى جانب أولي من استراتيجية الشركة، حيث تخطط الشركة مستقبلًا إلى إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربونية محليًا من مشروعاتها المستدامة في مصر، سواء مشروعات قائمة أو مستقبلية.

وأكد النجار أن تداول اعتمادات الكربون الدولية محليًا، يعزز من القيمة المضافة لمشروعات دالتكس وقدراتها التصديرية، بالإضافة إلى مساهمته في دعم اقتصاد الكربون المحلي.

وأكد عمر النمر، رئيس إدارة المشاريع والهيكلة في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة VNV أدفيزورى، على أهمية التعاون مع دالتكس، قائلا: "إن مشروع Agroforestry، في بنجاب (الهند)، يعمل على ابتكار نماذج زراعية مستدامة تحول الممارسات الزراعية التقليدية في الريف الهندي، وتعزز من دخل المزارعين، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات ملموسة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية.

وبمنح شركة دالتكس للتداول عبر أول سوق طوعي لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر، نعتزم دعم الجهود المحلية لإزالة الكربون وتعزيز الممارسات المستدامة على نطاق عالمي.

ويعزز السوق الطوعي الجديد قدرة الدولة على بناء سوق محلي قوي لتداول شهادات خفض انبعاثات الكربون، والذي بدوره يحسن قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من تداول هذه الشهادات بصورة مباشرة.

ويلعب مشروع Agroforestry في مدينة بنجاب بالهند، دورا أساسيًا في رحلة الاستدامة لشركة دالتكس، حيث يعمل على تنويع الممارسات الزراعية التقليدية، اعتمادًا على تناوب زراعة محاصيل الأرز والقمح، بإدخال مزيج من أنواع الأشجار المحلية وغير المحلية للزراعة. ونتيجة لذلك، يعزز هذا النهج عزل الكربون، ويدعم استدامة الممارسات الزراعية في المنطقة على المدى الطويل.