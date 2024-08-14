الإنترنت والمكالمات الدولية يدعمان نمو إيرادات المصرية للاتصالات النصف الأول من 2024

كتب- علاء حجاج:



حققت الشركة المصرية للاتصالات نمواً في الإيرادات بنسبة 35% خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 لتبلغ عائدات الشركة خلال أول 6 شهور من هذا العام 38 مليار جنيه.

جاء ذلك في نتائج الأعمال عن النصف الأول لعام 2024 التي أعلنت عنها الشركة اليوم.

أرجعت الشركة في بيان صحفي اليوم هذا النمو في الإيرادات إلى زيادة عائدات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة نمو قدرها 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث شكلت 48% من إجمالي نمو الإيرادات، متبوعة بنمو إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 51% و103%، على التوالي.

وبحسب نتائج الأعمال، فقد حققت الشركة نمواً في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف الثابت والإنترنت الثابت بنسبة 8% على أساس سنوي لكل منهما، بينما زاد عدد مشتركي خدمات المحمول بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليسجل مبلغ 15.5 مليار جنيه بهامش ربح قدره 41%.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 6.5 مليار جنيه، دون تغيير على أساس سنوي عن العام السابق، ليحقق هامش ربح قدره 17%.

وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 8 مليار جنيه بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 27.4 مليار جنيه وهو ما يمثل حوالي 80% من النفقات الرأسمالية النقدية لعام 2024. ومن الجدير بالذكر أن القفزة التي شهدتها النفقات الرأسمالية النقدية ترجع في جزء منها إلى الارتفاع في سعر صرف العملة الأجنبية بالإضافة إلى تركيز معظم المدفوعات المستحقة للعام الجاري خلال النصف الأول من العام، حيث بلغت قيمة المدفوعات للموردين 7.5 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل 68% من إجمالي الالتزامات البالغة 10.9 مليار جنيه الواجبة السداد خلال العام المالي 2024.

قال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن نتائج أعمال النصف الأول أظهرت قدرة الشركة على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة والمعقدة، بما في ذلك التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية والضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تحقيق النمو.

أضاف أن الشركة المصرية للاتصالات لديها رؤية واضحة في أن تصبح مركزا اقليميا رائدا للبيانات وتحقق النمو على مستوى كافة الخدمات المقدمة.