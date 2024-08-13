البترول: زيارة تفقدية لمتابعة كفاءة التشغيل بشركة السويس لتصنيع البترول

كتب- أحمد والي:

قام محمد علي حسنين، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتكرير والتصنيع، بعمل زيارة تفقدية لشركة السويس لتصنيع البترول، في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمتابعة الميدانية للمواقع الإنتاجية في كافة الأنشطة البترولية.

وخلال الجولة قام هشام فتحي، رئيس الشركة، بعرض توضيحي حول برامج العمل التي تقوم بها الشركة لرفع كفاءتها التشغيلية من خلال تنفيذ خطط تطوير و تحديث جميع الوحدات الإنتاجية بالشركة.

علاوة على تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة ومشروعات التوافق البيئي، ومشروعات تحسين وترشيد استهلاك الطاقة وتطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية، الذي انعكست آثاره الايجابية على تحسين كفاءة الأداء، وسلامة العمليات، وزيادة كميات الإنتاج، والمساهمة الفعالة في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية المختلفة ذات الجودة العالية،

وأضاف فتحي أنه تم تشغيل وحدة إنتاج المذيبات العطرية بمجمع الإصلاح، لإنتاج منتجات خاصة (مذيب سويسول) لتعظيم الربحية، وكذا تجهيز مستودعين لاستقبال المنتجات الخاصة ومنصة شحن لتسهيل عمليات الشحن والتداول.

وفي إطار التعاون المثمر مع شركات الانتاج، لاستلام ومعالجة الخامات المختلفة من شركات (بتروسيلا – نوربيتكو- بتروشهد وبترو بني سويف) وتكريرها بالشركة، أوضح فتحي، أن الشركة قامت بالجهود الذاتية بتجهيز منصة تفريغ سيارات الخام بقدرة استيعابية -سيارات في ذات الوقت مجهزة بطلمبات، وشبكة خطوط، ومنظومة الاطفاء-، وعمل التسهيلات اللازمة لربطها بمستودعات الشركة؛ مما تطلب عمل تحديث شامل لموازين الشركة وفقا لأحدث التكنولوجيات.

وأضاف فتحي، أن الشركة تمضي قدماً نحو التحول الرقمي لأنظمة العمل في اطار برنامج شامل للتطوير والتحديث لمواجهة المتغيرات العالمية وأحكام المتابعة والمراقبة على العمليات الإنتاجية، ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي كأحد الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030، كما تولي الشركة اهتماماً كبيراً لتدريب العنصر البشري لاستمرار الأداء المنشود للعاملين والمساهمة والمشاركة المجتمعية لأهالي السويس.

وقدمت المهندسة منال الداوودي، مدير عام التطوير والتكنولوجيا بالشركة، عرضا توضيحا عن الدور الذي تقوم به الادارة؛ التي تعد واحدة من أهم الادارات الفنية التي تدعم اتخاذ القرار في شركات البترول باعتبارها الجهة المسؤلة عن الاستشارات الفنية والاقتصادية المبدئيه اللازمة للتطوير والتحديث وعمل التوسعات للوحدات الحالية وللمشروعات الجديدة مع جميع الادارات الفنية بالشركة للوصول إلى أفضل أداء وتعظيم الإنتاج ولتعظيم الربحية ورفع الكفاءة.

وفي نهاية الجولة أشاد محمد حسنين، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتكرير والتصنيع، بالتطوير والتحديث لجميع وحدات الشركة ولجميع الانطمة ولجهود العاملين وحثهم على مواصلة العمل الجاد والالتزام بالتشغيل الآمن من خلال اتباع كافة قواعد السلامة والصحة المهنية.