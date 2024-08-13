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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم وارتفاع الدواجن والحديد والذهب

02:56 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار الفول والعدس واللحوم والأسمنت، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الدواجن والبيض والحديد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يرتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

انخفاض الفول والعدس واللحوم اليوم الثلاثاء في الأسواق(موقع رسمي)

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع الجمبري وتراجع البلطي.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

خريطة الأسعار انخفاض اللحوم الدواجن الحديد الذهب
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