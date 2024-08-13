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221 مليون جنيه أرباح "طاقة عربية" خلال النصف الأول من العام الجاري

02:54 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

شركة طاقة عربية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أرباح شركة طاقة عربية بنسبة 26% خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 211.3 مليون جنيه مقابل 167.27 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا للقوائم المالية المجمعة.
وبحسب بيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية، حققت إيرادات الشركة نمواً بنسبة 26% خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 7.79 مليار جنيه مقابل 6.15 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتأسست شركة طاقة عربية عام 2006، وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2023.
وهي شركة متخصصة في توزيع الطاقة وخدماتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط حيث تقوم الشركة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات خطوط نقل وتوزيع الغاز الطبيعي ومحطات تشغيل توليد الكهرباء ومحولات الكهرباء وشبكات توزيعها وإنشاء وإدارة وتشغيل محطات تحلية وتكرير وتنقية مياه الشرب وشبكات توزيعها.

شركة طاقة عربية أرباح شركة طاقة عربية البورصة المصرية
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