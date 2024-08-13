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سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

02:26 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات المسائية، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2313 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2976 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3470 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3966 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 27760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2464 دولاراذ اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 0.37% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميًا
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