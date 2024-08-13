نايل سات تحقق أرباح 21 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" عن تحقيقها صافي أرباح 21.47 مليون دولار خلال أول 6 أشهر مقابل 19.30 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب القوائم المالية للشركة.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة المصرية، تراجعت إيرادات الشركة خلال أول 6 أشهر من العام الجاري لتسجل 50 مليون دولار مقابل 51.19 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأسست الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات" عام 1998. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1998. متخصصة في تقديم خدمة تلفزيونية رقمية عالية الجودة، وتقديم خدمة الراديو وخدمات شبكات المعلومات والتي تهدف إلى إعلام وتعليم وتسلية المشاهدين في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا