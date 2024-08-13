ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار البطاطس، والكوسة، والفلفل الرومي، والفلفل الحامي، وبرتقال، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر الخيار البلدي والخيار الصوب وعنب بناتى أحمر وأصفر.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس بين 14 و20 جنيها، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر بين 3.5 و 6.5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البصل الأبيض بين 2.5 و 6 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 12 جنيهات و22 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و 6.5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 ، 9جنيها، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 4.5 و5.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 10 و14 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 15 و 32 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

عنب بناتي أحمر بين 15 و 30 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

مانجو بلدي بين 12 و 18 جنيها.

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 3 جنيهات و17 جنيها.

تفاح مصري بين 20 و30 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.