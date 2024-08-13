ارتفاع الجمبري وتراجع البلطي.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار المكرونة السويسي والجمبري الصغير خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما تراجع سعر البلطي بسوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و67 جنيها، بتراجع قرشين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و150جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 210 و 410 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 جنيهات و 350 جنيها، بزيادة 30 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.