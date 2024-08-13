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ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

11:08 ص الثلاثاء 13 أغسطس 2024

أسعار الحديد

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كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40880.46 جنيه، بزيادة 560.13 جنيه.

سعر طن حديد عز: 42381.95 جنيه، بزيادة 681.53 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2362.59، بتراجع 27.22 جنيه.

أسعار الحديد الحديد الأسمنت
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