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ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:52 ص الثلاثاء 13 أغسطس 2024

أسعار البيض

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 161.81 جنيه، بزيادة 98 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 162.14 جنيه، بزيادة 1.22 جنيه.

أسعار البيض أسعار كرتونة البيض كرتونة البيض البلدي
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