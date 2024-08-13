وزيرة التخطيط والتعاون تبحث مع محافظ جنوب سيناء مشروعات الخطة الاستثمارية

كتبت-منال المصري:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،مع اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وأهم المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها داخل المحافظة، والفرص الجاذبة للمستثمرين من الداخل والخارج بجنوب سيناء.

وخلال اللقاء، وفق بيان للوزارة اليوم، أكدت الدكتورة رانيا المشاط الأهمية الاستراتيجية لسيناء، باعتبارها محورًا أساسيًا من ضمن محاور استراتيجية التنمية المستدامة، وأحد أهم أركان الاقتصاد المصري بما تمتلكه من موارد ومقومات طبيعية وبشرية.

وأشارت إلى زيادة إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة.

وأشارت "المشاط" إلى أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها بخطة العام المالي 2024/2025 لتنمية محافظة جنوب سيناء، والتي تضم عددًا كبيرًا من المشروعات في مجالات الزراعة والري، ومياه الشرب، والنقل والتخزين، والتعليم، والخدمات الصحية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إدارة كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات المختلفة، موضحةً أن الوزارة تعمل على تنفيذ إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري بما يفسح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في المشروعات المختلفة بمحافظات مصر.