جنوب الوادي: زيارة ميدانية لحقول الشركات التابعة لتكثيف التواجد مع العاملين



كتب- أحمد والي

ٌقال المهندس أشرف بهاء، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، إن زيارة نواب الشركة لحقول الشركات التابعة بالصحراء الشرقية الواقعة في نطاق الإشراف الفني والإداري للشركة، تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتكثيف التواجد مع العاملين.

وأضاف بهاء، أن الزيارة تخللها عقد اجتماعات بحقول شركتي "عش الملاحة" و "بتروجلف"، وضمت هذه الاجتماعات استعراض خطط عمل شركات (بتروجلف - عش الملاحة - بترونفرتيتي - بتروكريم - بتروأمير - بتروصفوة - مجابتكو "مجاويش للبترول").

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، تضمنت الجولة زيارة تسهيلات الإنتاج ومحطة تجميع ومعالجة الزيت بحقول شركة "عش الملاحة" ومحطة استغلال غاز الشعلة لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل تسهيلات استخراج وإنتاج الخام، كما تم إجراء جولة ميدانية في حقول شركات "بتروجلف"، و "مجاويش" ومراجعة خطط وبرامج الاستكشاف والإنتاج والمشروعات ومتابعة ما تم تنفيذه وسبل الإسراع في بدء حفر آبار استكشافية بالمناطق الجديدة ووضع الآبار المكتشفة على الإنتاج.

كما تم زيارة تسهيلات الإنتاج ومحطة تجميع ومعالجة الزيت بحقول شركة "عش الملاحة"، ومحطة استغلال غاز الشعلة لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل تسهيلات استخراج وإنتاج الخام، تم مراجعة خطط الطوارئ وإجراء تجربة حية لنظام الاطفاء بمنطقة العمليات بشركة "عش الملاحة" وجهاز حفر الآبار بشركة "مجاويش".

وتضمنت الجولة إجراء وقفة للسلامة بحقول "بتروجلف"، والتأكيد على اتباع إجراءات السلامة للحفاظ على الثروات البشرية وكفاءة واستدامة الأصول الإنتاجية.