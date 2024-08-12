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"المصرية الكويتية" تعلن توسيع مناطق الامتياز الممنوحة لشركة شمال سيناء للبترول

03:28 م الإثنين 12 أغسطس 2024

الشركة القابضة المصرية الكويتية

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية أنه تم الاتفاق على توسعة مناطق الامتياز الممنوحة لشركة شمال سيناء للبترول وتحويل منطقة البحث المضافة إلى عقد التنمية.

ويأتي ذلك بعد نجاح الشركة في تحقيق الكشف الخاص بحفر أول بئر استكشافي بمنطقة ( 2- KSE ) والذي بدأ الإنتاج بالفعل في يونيو 2024 بالإضافة إلى ذلك فإنه من المتوقع أن يبدأ البئر الثاني بمنطقة ( 1 – ATON ) بالإنتاج في شهر سبتمبر 2024، بحسب بيان مرسل من الشركة للبورصة اليوم.

وذكر الإفصاح ، أنه استثمارات الشركة في الاستكشاف والتنمية بحقل شمال سيناء بلغت نحو 247 مليون دولار منذ 2017 وحتى تاريخه، وتم إضافة احتياطيات غاز تقدر بحوالي 212 مليار قدم مكعب.

وتأسست الشركة القابضة المصرية الكويتية عام 1997. وتم إدراج أسهمها في البورصة المصرية عام 1999. وتم إدراجها في بورصة الكويت للأوراق المالية عام 2001. متخصصة في العمل بقطاع الاستثمار المباشر حيث تتكون محفظة استثمارات الشركة من أكثر من 20 شركة تعمل في 5 قطاعات رئيسية: الأسمدة والبتروكيماويات – استكشاف الغاز – توزيع الغاز - توليد الطاقة – التأمين.

شركة القابضة المصرية الكويتية شركة شمال سيناء للبترول حفر أول بئر استكشافي
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