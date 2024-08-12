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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والزيت وارتفاع الذهب والحديد

03:20 م الإثنين 12 أغسطس 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار اللحوم والدواجن والبيض والزيت، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار الأرز والحديد والأسمنت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

تراجع اللحوم والدواجن والزيت وارتفاع الأرز اليوم الاثنين (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

18 جنيها للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن اليوم الاثنين تواصل الانخفاض في الأسواق (موقع رسمي)

خريطة الأسعار انخفاض اللحوم الزيت الذهب الحديد
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