عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

عاد سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر للارتفاع بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2307 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2966 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3460 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3954 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 27680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2442 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 0.44% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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