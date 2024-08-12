إعلان

BBC

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

01:02 م الإثنين 12 أغسطس 2024

سعر الذهب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- دينا خالد:

عاد سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر للارتفاع بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2307 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2966 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3460 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3954 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 27680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2442 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 0.44% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب ارتفاع سعر الذهب سعر الذهب عالميا أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تراجع اللحوم والدواجن والزيت وارتفاع الأرز اليوم الاثنين (موقع رسمي)

إعلان

إعلان

* 3 قرارات عاجلة.. وزارة التعليم: إضافة درجتين لنتيجة بعض طلاب الشعبة العلمية
أمطار تصل لسيول وشديد الحرارة .. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
* التعليم العالي تنشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية لطلاب تنسيق المرحلة الأولى
"الموت في صمت".. كيف تخطف أمراض القلب أعمار شباب مصر؟