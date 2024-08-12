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أرباح أوراسكوم للتنمية تقفز إلى 1.9 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري

12:38 م الإثنين 12 أغسطس 2024

شركة أوراسكوم للتنمية مصر

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كتبت- أمنية عاصم :

أعلنت أوراسكوم للتنمية مصر عن نمو صافي أرباح الربع الثاني من 2024 بعد الضرائب 1.9 مليار مقابل 622.1 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من 2023، وفق القوائم المالية المجمعة.

وبحسب بيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية، سجلت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري بشكل قوي حيث حققت 6.03 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأسست شركة أوراسكوم للتنمية مصر عام 1991، وتم إدراج أسهمها في البورصة المصرية عام 1998، متخصصة في تطوير المدن السياحية بمصر، وتتخصص في تطوير الوحدات السكنية، الفنادق، والمرافق الترفيهية مثل ملاعب الجولف، المراكز الترفيهية فى قلب كل مدينة، ومراسي اليخوت. كما تقوم الشركة ببناء البنية الأساسية فى جميع مشروعاتها مثل المستشفيات والمدارس والمرافق العامة.

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