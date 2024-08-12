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ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

12:34 م الإثنين 12 أغسطس 2024

أسعار السمك اليوم

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار البلطي والمكرونة السويسي و السبيط والكاليماري خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما تراجعت أسعار الجمبري الصغير في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 63 و68 جنيها، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و150جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و 440 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 جنيهات و 320 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي
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