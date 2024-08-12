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ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

10:28 ص الإثنين 12 أغسطس 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- أمنية عاصم :

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40320.33 جنيه، بزيادة 720.33 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41700.42 جنيه، بزيادة 93.28 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2389.81 جنيه، بزيادة 143.66 جنيه.

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