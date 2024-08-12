سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 15جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2297 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2953 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3445 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3937 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 27560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2437 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.25%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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