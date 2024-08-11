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شعبة السلع الغذائية: سيطرنا على مافيا السكر.. والأسعار لم ترتفع منذ رمضان

11:56 م الأحد 11 أغسطس 2024

رئيس شعبة السلع الغذائية

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كتبت- داليا الظنيني:

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة السلع الغذائية، إن الأسعار لم ترتفع من قبل شهر رمضان الماضي.

وأضاف "الدجوي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن هناك انخفاضًا في أسعار الزيت حيث وصل لـ 65 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه، لافتًا إلى أن هناك انخفاض أيضا في أسعار الأرز حيث يبدأ من 22 جنيهًا حتى 32 جنيها.

وتابع : "تم توفير السلع الغذائية في الأسواق بشكل طبيعي، ووزارة التموين وفرت 65 مليون كيلو سكر على البطاقة التموينية واستطاعت أن تسيطر على مافيا السكر".

هشام الدجوي رئيس شعبة السلع الغذائية أحمد موسى أسعار الأرز وزارة التموين البطاقة التموينية
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