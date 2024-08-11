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شعبة الدواجن: نحتاج استحداث بورصة إلكترونية لضبط الأسعار

11:04 م الأحد 11 أغسطس 2024

الدواجن

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الدواجن اليوم وصل لـ65 جنيهًا في المزرعة ويصل لـ90 جنيها في بعض المحلات، لافتًا إلى أن وزير التموين طلب عدم تخفيف أحمال كهرباء على المزارع؛ لعدم التعرض لكوارث النفوق في هذا القطاع المهم.

وأضاف "السيد"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تستورد نحو 900 ألف طن أعلاف شهريا (ذرة – صويا)، منوها إلى أن مشكلة تسعير الدواجن هي الأزمة التي تواجه القطاع حاليًا.

وعلق قائلا: "نحتاج فتح بورصة الدواجن في بنها أو استحداث بورصة إلكترونية لضبط الأسعار"، نافيًا ارتفاع أسعار الكتاكيت، خاصة أن سعر الكتكوت الآن في السوق يبدأ من لـ23 لـ26 جنيها.

شعبة الدواجن سعر الدواجن وزير التموين أحمال كهرباء أحمد موسى برنامج على مسئوليتي
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