تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 11 أغسطس

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3945 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3991 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3492 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2993 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27937 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.