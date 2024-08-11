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مباحثات مصرية يونانية لمتابعة مستجدات الربط الكهربائي المشترك مع الشبكة الأوروبية

02:32 م الأحد 11 أغسطس 2024

المهندس كريم بدوي يستقبل رئيس مجموعة كوبيلوزوس الي

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كتب- أحمد والي:

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية ديميتريس كوبيلوزوس، رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية وإيونيس كاريديس، الرئيس التنفيذي للمجموعة للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والربط المتبادل؛ حيث تم بحث أوجه التعاون المحتملة والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول وسبل التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات الغاز الطبيعي والبنية التحتية.

ووفق بيان من الوزارة، اليوم الأحد، أكد بدوي أن قطاع البترول ينفذ حالياً برنامج بحث واستكشاف مكثف بهدف تحقيق اكتشافات جديدة تسهم في زيادة الإنتاج والاحتياطيات بالتوازى مع تنمية الاكتشافات الجديدة للاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي وتخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد، مشيراً إلى أهمية التعاون والشراكة بين مع الشركات العالمية للمشاركة والاستثمار في المشروعات البترولية مما يحقق الاستفادة للجميع.

وأضاف بدوي أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وإمكانات متميزة تؤهلها لأن تعزز مكانتها في المنطقة كمركز إقليمي للطاقة وأن العمل جاري على إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول بما يخدم أهداف تأمين وتنويع موارد الطاقة.

ومن جانبه أكد رئيس المجموعة اليونانية أن مصر قادرة على تكوين مستقبل باهر في مجال الغاز الطبيعي باستغلال البنية التحتية القوية التي تمتلكها وخاصة مصانع إسالة الغاز، مشيراً إلى عزم المجموعة المشاركة في أي مزايدات جديدة تطرحها مصر خلال الفترة المقبلة، ولفت إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والاتحاد الأوروبي يعد أحد أهم المشروعات التي يتم العمل على تنفيذها حالياً في أوروبا.

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المهندس كريم بدوي مباحثات مصرية يونانية لمتابعة رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية الربط الكهربائي مع الشبكة الأوروبية وزير البترول
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