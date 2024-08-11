ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار كلا من الطماطم والكوسة والفلفل الحامي البلدي، بينما تراجعت اسعار البطاطس والباذنجان البلدي والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 12 و20 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

البصل الأحمر بين 3 و 6 جنيهات.

البصل الأبيض بين 3.5 و6.5 جنيه.

الكوسة بين 18 و24 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4.5 و 7.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيهن.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 12 و18 جنيها، بزيادة جنيهن.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 7 جنيهات.

تفاح مصري بين 20 و30 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.