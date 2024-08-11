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BBC

انخفاض كبير في أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

10:42 ص الأحد 11 أغسطس 2024

أسعار البيض

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كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 154.5 جنيه، بتراجع 5.84 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 158.72 جنيه، بتراجع 8.24 جنيه.

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