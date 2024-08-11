لماذا تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق؟.. رئيس الشعبة يوضح

كتب- عمرو صالح:

كشف عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، بالغرف التجارية عن سبب تراجع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية.

وقال "السيد"، في تصريحات لمصراوي، إن سبب تراجع أسعار الدواجن خلال الساعات الماضية، يرجع لقلة الإقبال على شرائها من قبل المواطنين، موضحًا أن تكلفة تثمين الفرخة الواحدة على المربيين تصل لـ 75 جنيهًا مقارنة بسعر الكيلو بالسوق 65 جنيهًا وهذا يعتبر إنذار كارثي والمربين تعرضوا لخسائر كبيرة.

وطالب رئيس شعبة الدواجن، الجهات المعنية بضرورة التدخل وحل أزمة ارتفاع أسعار العلف حتى يتمكن المربين من تحقيق هامش ربح جيد.

وشهدت أسعار الدواجن اليوم السبت انخفاضًا بنحو 5 جنيها في مختلف محافظات الجمهورية.