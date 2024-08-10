لمنع سرقة الباقة..5 خطوات لحماية شبكة الواي فاي

كتب- علاء حجاج:

يشكو كثير من مستخدمي خدمات الإنترنت الأرضي من سرعة نفاد باقة الإنترنت الخاصة بهم بشكل سريع، بل أن بعض المستخدمين شكوا من عدم تواجدهم بمكان استخدام الانترنت الا انهم فوجئوا باستهلاك الكوتة المتبقية بالباقة.

قال المهندس محمد الحارثي خبير تكنولوجيا المعلومات، إن هناك بعض التطبيقات الموجودة على المتاجر تساعد في اختراق شبكة الواي فاي الأمر الذي يحتوى على مخاطر عديدة منها استهلاك باقة الإنترنت من جانب مستخدمين غير معروفين بالنسبة للمستخدم الأصلي.

وأرجع الحارثي ذلك إلى عدم قيام المستخدم الاصلي بضبط إعدادات الراوتر واستخدامه على حالة المصنع التي تسلمه بها.

ونصح خبير تكنولوجيا المعلومات بعدة خطوات بسيطة لتأمين شبكة الواي فاي الخاصة بالمستخدم، وهي:

الدخول لصفحة الراوتر 192.168.1.1 وتغيير اعدادت الامان الافتراضية.

جعل شبكة الواي فاي غير مرئية، بحيث لا تظهر الا للأجهزة الموثوقة التي تستخدم الشبكة بشكل دائم.

وضع قائمة بيضاء للأجهزة المتصلة بالشبكة بحيث لا يسمح الراوتر باتصال أي أجهزة أخرى خارج القائمة المحددة.

تغيير باسورد شبكة الواي فاي بأخرى معقدة يتم استخدام فيها مزيج من الأرقام والرموز والحروف.

عدم تسمية شبكة الواي فاي باسم المستخدم الأصلي.