ارتفاع صادرات الطباعة والتغليف إلى 464 مليون دولار بالنصف الأول من 2024

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري لصناعات الطباعة والتغليف، ارتفاع صادرات القطاع لتسجل 464 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي يونيو 2024 مقابل 427 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 8.6%.

ووفق بيان من المجلس اليوم السبت، فإن صادرات قطاع التغليف سجلت 284 مليون دولار خلال النصف الأول من 2024 مقابل 248 مليون دولار بنسبة ارتفاع 14.4%.

وأشار رئيس المجلس إلى أن قطاع الطباعة والكتب حقق 17 مليون دولار مقابل 15 مليون دولار بارتفاع 17.1%.

ولفت إلياس إلى هبوط صادرات قطاع الورق بشكل محدود لتسجل 162 مليون دولار مقابل 165 مليون دولار بنسبة تراجع 1.34%.

وبالنسبة لصادرات القطاع موزعة على المجموعات الدولية، أوضح إلياس أن صادرات القطاع للولايات المتحدة الأمريكية سجلت زيادة بنسبة 250% لتسجل 21 مليون دولار في النصف الأول من 2024 مقابل 6 ملايين دولارات في نفس الفترة من 2023.

كما ارتفعت الصادرات إلي آسيا بدون البلاد العربية لتسجل 31 مليون دولار مقابل 27 مليون دولار بنسبة ارتفاع 14.8%.

وذكر رئيس المجلس، أن صادرات القطاع لدول الاتحاد الأوروبي سجلت 100 مليون دولار في النصف الأول من 2024 مقابل 88 مليون دولار في عام 2023 بنسبة ارتفاع 13.6%، وهو نتاج عن جهد كبير للتواجد في الأسواق الأوروبية رغم الضوابط الجديدة.

واختتم رئيس المجلس، بأن صادرات القطاع إلي دول جامعة الدول العربية سجلت نمو بنسبة 1.3% لتحقق 222 مليون دولار في الفترة من يناير إلي يونيو 2024 مقابل 219 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2024.