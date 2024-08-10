إعلان

BBC

68 جنيها لسعر كيلو البلطي في سوق العبور اليوم السبت

12:50 م السبت 10 أغسطس 2024

السمك البلطي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستواها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و68 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و150جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 210 جنيهات و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و170 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 جنيهات و 340 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

السمك البلطي سوق العبور الفيليه البلطي المكرونة السويسي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل| القبض على عصام صاصا فور وصوله مطار القاهرة