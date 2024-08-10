68 جنيها لسعر كيلو البلطي في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستواها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و68 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و150جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 210 جنيهات و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و170 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 جنيهات و 340 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.