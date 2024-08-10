أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البطاطس بين 15 و21 جنيها.

البصل الأحمر بين 3 و 6 جنيهات.

البصل الأبيض بين 3.5 و6.5 جنيه.

الكوسة بين 12 و22 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و 8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و10 جنيهات.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 12 و16 جنيها.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

تفاح مصري بين 17 و27 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.