تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39836 جنيها، بتراجع 945 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41821 جنيها، بتراجع 266 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2229 جنيها، بتراجع 110 جنيهات.