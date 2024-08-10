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6 جنيهات زيادة في البيض البلدي اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

10:57 ص السبت 10 أغسطس 2024

أسعار البيض

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 160.34 جنيه، بزيادة 27 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 166.96 جنيه، بزيادة 5.98 جنيه.

البيض البلدي أسعار البيض البيض
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