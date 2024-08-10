إعلان

BBC

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

10:53 ص السبت 10 أغسطس 2024

أسعار الدواجن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 105.81 جنيه، بزيادة 5.18 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 90.67 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 120.94 جنيه بحد أقصى

وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن البيضاء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
6 جنيهات زيادة في البيض البلدي اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

إعلان

إعلان

عاجل| القبض على عصام صاصا فور وصوله مطار القاهرة