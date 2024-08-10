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سعر الجنيه الذهب يتخطى 27 ألف جنيه اليوم السبت

10:52 ص السبت 10 أغسطس 2024

سعر الجنيه الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

تخطى سعر الجنيه الذهب 27 ألف جنيه مع بداية تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3445 جنيها في بداية تعاملات اليوم، بزيادة 15 جنيها مقارنة بأسعار أمس.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا اليومين الماضيين نتيجة تسعير الجرام بسوق الصاغة على سعر أعلى من سعر صرف الدولار رسميا، مما تسبب في وقف التسعير يوم الأربعاء وحتى منتصف تعاملات الخميس وأستأنف بعدها التجار التسعير مرة أخرى.

ويسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 49 جنيها رسميا بالبنوك، ويسعر سعر جرام الذهب على سعر يتخطى 50 جنيها، حسبما ذكر تجار في بيانات سابقة.

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