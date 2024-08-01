وزير الاستثمار السعودي: توجيه ودائع المملكة في مصر إلى استثمارات

كتبت- شيرين صلاح:

قال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، إن هناك توجّها لدى المملكة بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، "كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات".

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقد مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة اليوم الخميس.

ووفق وزير الاستثمار السعودي، في بيان لمجلس الوزراء اليوم، إنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودي في العلمين فيما يُشبه "خلية نحل" مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، قال الفالح إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، "سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة"، حسب البيان.

وحسب الفالح، "التقيت بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر، للعمل على ذلك، وأؤكد أن هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات".

وقال متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن شركات الصندوق لديها استثمارات في مصر بنحو 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الصندوق السعودي وصندوق مصر السيادي من خلال برنامج الطروحات الذي تتبناه الحكومة المصرية، والشركات التي دخلت في استثمارات بها، أصبح لها توأمة مع شركات سعودية.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الاستثمارات السعودية في مصر خلال العام المالي 2022- 2023 بنسبة 474.3%.

ووفق بيانات الجهاز، سجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر خلال العام المالي 2022-2023 نحو 2.4 مليار دولار مقابل 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021- 2022.