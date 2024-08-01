دايس للملابس تستحوذ على غالبية أسهم شركة الصباغون المتحدون

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة استحواذها على 16.67% من أسهم شركة الصباغون المتحدون والتي تعد شركة تابعة.

وبحسب بيان صادر من الشركة للبورصة المصرية اليوم الخميس، ارتفعت حصة شركة داتس للملابس الجاهزة في شركة الصابغون المتحدون بعد إتمام الصفقة من 82.6% لـ 99.27%.

ووفق لإفصاح سابق للشركة في 17 يوليو الماضي، تقدمت شركة دايس للملابس الجاهزة لشراء حصة أقلية تمثل 17.4% تقريبًا في شركة الصباغون المتحدون " التابعة " بقيمة 37 مليون جنيه.



وتأسست شركة دايس للملابس الجاهزة عام 1997. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2008. متخصصة في تأسست في تصنيع الملابس الجاهزة من التريكو للرجال والنساء والأطفال وتقوم الشركة ببيع تلك الملابس كتاجر تجزئة وجملة في مصر بجانب تصدير الملابس الجاهزة للأسواق الخارجية.