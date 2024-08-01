إعلان

BBC

دايس للملابس تستحوذ على غالبية أسهم شركة الصباغون المتحدون

03:32 م الخميس 01 أغسطس 2024

دايس للملابس الجاهزة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة استحواذها على 16.67% من أسهم شركة الصباغون المتحدون والتي تعد شركة تابعة.

وبحسب بيان صادر من الشركة للبورصة المصرية اليوم الخميس، ارتفعت حصة شركة داتس للملابس الجاهزة في شركة الصابغون المتحدون بعد إتمام الصفقة من 82.6% لـ 99.27%.

ووفق لإفصاح سابق للشركة في 17 يوليو الماضي، تقدمت شركة دايس للملابس الجاهزة لشراء حصة أقلية تمثل 17.4% تقريبًا في شركة الصباغون المتحدون " التابعة " بقيمة 37 مليون جنيه.

وتأسست شركة دايس للملابس الجاهزة عام 1997. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2008. متخصصة في تأسست في تصنيع الملابس الجاهزة من التريكو للرجال والنساء والأطفال وتقوم الشركة ببيع تلك الملابس كتاجر تجزئة وجملة في مصر بجانب تصدير الملابس الجاهزة للأسواق الخارجية.

دايس للملابس أسهم شركة الصباغون المتحدون شركة الصباغون المتحدون البورصة المصرية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* هل يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة السبت المقبل؟.. التعليم تحسم الجدل
* زيادة تصل لـ 1335 جنيهًا على اشتراكات مترو الأنفاق.. ننشر الأسعار الجديدة
* سعر الذهب اليوم الخميس يتخطى 3 آلاف جنيه للجرام
* حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. أمطار تصل حد السيول بهذه المناطق
* الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "سيدة الأسانسير" المثير للجدل