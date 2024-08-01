إعلان

BBC

تراجع أرباح أبوقير للأسمدة إلى 13.5 مليار جنيه على أساس سنوي

03:14 م الخميس 01 أغسطس 2024

شركة أبو قير للأسمدة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن إنخفاض إيرادات الشركة بنسبة 14% لتحقق 18.53 مليار جنيه عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024 مقابل 21.56 مليار جنيه مليار جنيه عن العام الذي يسبقه.

وبحسب البيان المرسل من الشركة اليوم للبورصة المصرية، أن صافي الربح بعد الضريبة انخفض بنسبة 4 %، ليسجل نحو 13.50 مليار جنيه مقابل 14.10 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، وجاء ذلك وفق ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة أمس 31 يوليو 2024.

وبررت الشركة التراجعات لانخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض متوسطات أسعار التصدير بالإضافة لإنخفاض المبيعات لتراجع إنتاج مصنع أبو قير ( 1 ) لإجراء العمرة المخططة خلال شهر مايو 2024.

وأضاف البيان، أنه من ضمن أسباب تراجع القوائم المالية للشركة جاءت لعدم إنتظام إمدادات الغاز الطبيعي خلال شهر يونيو 2024 بجانب زيادة تكلفة مستلزمات التشغيل نتيجة للزيادات السعرية وتغيرات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قللت إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر بمنتصف شهر يونيو الجاري، ويذكر أن الشركة وفق إفصاح سابق، أعلنت توقف مصانعها الثلاثة يوم 25 يونيو 2034 ليعاود اليوم بدء التشغيل بعد انقطاع دام 7 أيام.

وتأسست شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عام 1976. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1994. وهي متخصصة في إنتاج وتسويق الأسمدة الآزوتية والمخلوطة والسائلة بكافة أنواعها وذلك لتلبية احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض إلى الأسواق الأفريقية.

شركة أبو قير للأسمدة الصناعات الكيماوية البورصة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 1 أغسطس

إعلان

إعلان

* هل يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة السبت المقبل؟.. التعليم تحسم الجدل
* زيادة تصل لـ 1335 جنيهًا على اشتراكات مترو الأنفاق.. ننشر الأسعار الجديدة
* سعر الذهب اليوم الخميس يتخطى 3 آلاف جنيه للجرام
* حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. أمطار تصل حد السيول بهذه المناطق
* الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "سيدة الأسانسير" المثير للجدل