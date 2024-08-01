تراجع أرباح أبوقير للأسمدة إلى 13.5 مليار جنيه على أساس سنوي

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن إنخفاض إيرادات الشركة بنسبة 14% لتحقق 18.53 مليار جنيه عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024 مقابل 21.56 مليار جنيه مليار جنيه عن العام الذي يسبقه.

وبحسب البيان المرسل من الشركة اليوم للبورصة المصرية، أن صافي الربح بعد الضريبة انخفض بنسبة 4 %، ليسجل نحو 13.50 مليار جنيه مقابل 14.10 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، وجاء ذلك وفق ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة أمس 31 يوليو 2024.

وبررت الشركة التراجعات لانخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض متوسطات أسعار التصدير بالإضافة لإنخفاض المبيعات لتراجع إنتاج مصنع أبو قير ( 1 ) لإجراء العمرة المخططة خلال شهر مايو 2024.

وأضاف البيان، أنه من ضمن أسباب تراجع القوائم المالية للشركة جاءت لعدم إنتظام إمدادات الغاز الطبيعي خلال شهر يونيو 2024 بجانب زيادة تكلفة مستلزمات التشغيل نتيجة للزيادات السعرية وتغيرات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قللت إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر بمنتصف شهر يونيو الجاري، ويذكر أن الشركة وفق إفصاح سابق، أعلنت توقف مصانعها الثلاثة يوم 25 يونيو 2034 ليعاود اليوم بدء التشغيل بعد انقطاع دام 7 أيام.

وتأسست شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عام 1976. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1994. وهي متخصصة في إنتاج وتسويق الأسمدة الآزوتية والمخلوطة والسائلة بكافة أنواعها وذلك لتلبية احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض إلى الأسواق الأفريقية.