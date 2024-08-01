الرقابة المالية تطالب راكتا بالإفصاح عن أصولها ومديونياتها

كتبت _ أمنية عاصم :

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مطلبتها بالإفصاح الفوري من قِبل الشركة العامة لصناعة الورق " راكتا " عن كافة أصولها بجانب بيان تفصيلي بكافة المديونيات الشركة بما فيها القروض التى تم الحصول عليه من الشركة القابضة.

وتعد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المساهم الرئيسي في الشركة العامة لصناعة الورق " راكتا " بحصة تصل لـ 84.66%، وفق إفصاح الشركة في 12 يونيو الماضي.

وبحسب بيان الهيئة المنشور على شاشات البورصة المصرية، أن الهيئة طلبة شركة راكتا أيضاً بالإفصاح عن إجمالي قيمة الخسائر المرحلة وحقوق الملكية حتى تاريخ 30 يوليو 2024 بالإضافة إلى الإفصاح عن الفترة المتوقعة للإنتهاء من أعمال التصفية.

وتابع أن الهيئة طالبة بالإفصاح عن ما تم تداولة على بعض المواقع الإلكترونية من احتمال وجود عرض شراء على الشركة.

وأضاف البيان، أن الهيئة تؤكد أنه جاري متابعة موقف الشركة عن كثف وإعمال شئونها نحو اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية؛ بما يكفل حماية حقوق المتعاملين، مضيفة ضرورة مراعاة الحرص والدقة من قِبل المتعاملين عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

ويذكر أن الشركة أعلنت في إفصاح سابق، عن توقفها منذ 25 سبتمبر 2019 وأنها تحت التصفية اعتبارًا من 20 مارس 2024 طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية.