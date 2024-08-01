رئيس "خالدة للبترول" يتابع الإصلاحات بأحد الآبار الاستكشافيه بـ أبو الغراديق

كتب- أحمد والي:

توجه المهندس سعيد عبد المنعم، رئيس شركة خالدة للبترول والمدير التنفيذي لموقع أبو الغراديق في الصحراء الغربية لزيادة جهاز الحفر 58 العامل بتلك المنطقه، واطمئن على سير أعمال الإصلاح الخاصة برأس البئر، حيث أنه أثناء حفر البئر الاستكشافي WD-9-E1X حدث هبوط للطبقات الرملية السطحية غير المتماسكة تحت رأس البئر مما أدى لهبوطها 2 قدم.

وتم تطبيق اشتراطات وقواعد السلامة والصحة المهنية بوقف العمل فوراً للحفاظ على سلامة العاملين وجهاز الحفر وتمت الاستعانة بمهندسين استشاريين من كلية هندسة القاهرة لفحص الموقع والقيام بأعمال الإصلاح الفوري حيث تم عمل 7 فتحات في رأس البئر وضخ 53 متر مكعب أسمنت بوزن 100 طن كدعامة أسمنتية له.

وأكد عبدالمنعم على أهمية التشغيل الآمن خلال الإسراع في تنفيذ المهام مع تطبيق كل إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء العمل، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تكرار هذه التحديات مستقبلاً مع توفير كل الدعم لذلك.