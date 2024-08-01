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الرقابة المالية تقبل 22 مرشحا لخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة مصر للمقاصة

01:02 م الخميس 01 أغسطس 2024

الهيئة العامة للرقابة المالية

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كتبت- أمنية عاصم :

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية قبول 22 مرشحا من إجمالي 47 طلب للترشيح، لخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي لدورة الجديدة 2024 / 2027.

ووفق بيان من الهيئة مرسل للبورصة اليوم الخميس، فإن 47 مرشحا قاموا بتقديم أوراق ترشحهم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية في منتصف الشهر الماضي لتحقق من توافر شروط الجدارة الفنية والإدارية واجتياز المقابلة الشخصية.

وبحسب بيان الهيئة المنشور على شاشة البورصة المصرية، أنه تم فحص 44 طلبا في ضوء قيام 3 مرشحين بسحب طلبات ترشحهم ليسفر الفحص بقبول 44 مرشحا ممن توافر فيهم شروط الترشح.

وأضاف البيان، قبول 5 طلبات ترشح لتمثيل المساهمين من شركات السمسرة من إجمالي 8 طلب.

كما تم قبول 5 طلبات ترشح لتمثيل الجهات التي تزاول نشاط أمناء حفظ بنوك/ شركات من إجمالي 8 طلب.

وحسب البيان، فإنه تم قبول 9 طلبات ترشح من المستقلين من غير مساهمي الشركة من إجمالي 24 طلب كما تم قبول 3 طلبات ترشح من المستقلين من غير مساهمي الشركة من الشركات المقيدة أسهمها بالإيداع المركزي من إجمالي 4 طلبات.

الهيئة العامة للرقابة المالية شركة مصر للمقاصة البورصة
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