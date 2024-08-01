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BBC

الإحصاء: 474% ارتفاعا بقيمة الاستثمارات السعودية بمصر خلال عام 2022 - 2023

12:26 م الخميس 01 أغسطس 2024

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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كتبت- شيرين صلاح:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الاستثمارات السعودية في مصر خلال العام المالي 2022- 2023 بنسبة 474.3%.

ووفق بيانات الجهاز، سجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر خلال العام المالي 2022-2023 نحو 2.4 مليار دولار مقابل 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021- 2022.

وأوضح الإحصاء تطور قيمة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث بلغت 649.1 مليون دولار عام 2014 / 2015 مقابل 284.4 مليون دولار عام 2013 / 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 128.2%.

وتراجعت في العام التالي لتسجل 313 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 51.8% عن عام 2014 / 2015، وارتفعت في عام 2016 / 2017 لتصل إلى 343.7 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 9.8% عن العام السابق عليه، ثم عادت للانخفاض مسجلة 296.7 مليون دولار عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 13.7% عن العام السابق عليه.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاعها مرة أخرى عام 2018 / 2019 لتصل إلى 430.1 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 45% عن العام السابق عليه، ثم انخفضت إلى 356.2 مليون دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 17.2% عن العام السابق عليه، واستمرت في الانخفاض لتبلغ 325.3 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 8.7% عن العام السابق عليه، وارتفعت إلى 491.6 مليون دولار عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 51.1% عن العام السابق عليه.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاستثمارات السعودية
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