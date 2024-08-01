هبة صالح رئيس معهد ITI تفوز بجائزة الجمعية الدولية للأمن السيبراني

كتب- علاء حجاج:

أعلنت الجمعية الدولية للأمن السيبراني ISJ عن فوز الدكتور هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI بجائزة قادة الأمن من الجمعية لعام 2024 وذلك لجهودها في مجال الأمن السيبراني.

وتعمل الدكتورة هبة صالح كرئيس لمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو واحد من الأذرع التدريبية الرئيسية للوزارة والذي يعمل على تدريب وتأهيل مئات من الكوادر البشرية الشبابية سنوياً لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.

كذلك أشرفت صالح على إطلاق منصة "مهارة تك" والتي تعد أكبر منصة رقمية مجانية بالوطن العربي للتدريب على مسارات متنوعة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وتقدم المنصة محتواها التدريبي باللغتين العربية والإنجليزية.

وتشرف رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI على أكاديمية الأمن السيبراني التابعة للمعهد والتي تشهد سنوياً تخريج المئات من الشباب المتدرب على أحدث تقنيات الأمن السيبراني الأم الذي يدعم سوق تكنولوجيا المعلومات بكوادر بشرية مدربة بتخصصات الأمن السيبراني.

فضلا إلى ذلك توسع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI في تدريب الشباب على الأمن السيبراني حيث تم دمجه ضمن برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والذي يشهد هذا العام تدريب نحو 10 آلاف طالب على عدد مختلف من المسارات التكنولوجية ومن ضمنها أمن المعلومات.

وتمتلك هبة صالح خبرات طويلة تمتد لأكثر من 30 عام بمجال التدريب وتأهيل الكوادر الشبابية بمسارات تكنولوجيا المعلومات المتنوعة الأمر الذي يسهم في بناء قاعدة عريضة من الشباب المصري المتخصص في تقديم خدمات تقنية متنوعة ما بين أمن سيبراني وبرمجة وحلول رقمية وغيرها من تخصصات تكنولوجيا المعلومات.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء الإنسان، حيث تعول مصر على بناء قدرات الشباب المصري ليقود تحول مصر نحو الاقتصاد الرقمي وتحويل مصر لمركز لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط.