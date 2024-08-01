رئيس مصلحة الضرائب: نسعى للاستفادة من الخبرة الصينية في ضم الاقتصاد غير الرسمي

كتبت- منال المصري:

قام وفد من هيئة الضرائب الصينية بزيارة مصلحة الضرائب المصرية، في إطار تبادل الخبرات في مجال العمل الضريبي.

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفق بيان من المصلحة اليوم، إن هناك توجيهات لوزير المالية بالتواصل وتبادل الخبرات الدولية مع مصالح الضرائب في الدول المختلفة صاحبة التجارب الناجحة والمتميزة في العمل الضريبي .

وأشارت إلى حرص المصلحة على التواصل مع هيئة الضرائب الصينية بهدف نقل الخبرات وخلق جسر للتواصل المستمر لمناقشة سُبل التعاون المثمر والبناء؛ اتساقًا مع الحرص المتزايد من الجانبين على تعميق علاقات التعاون والشراكة.

وأضافت أنهم يتطلعون للاستفادة من خبرة دولة الصين في مجال رفع نسب الإلتزام الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية وكذلك مكافحة التهرب الضريبي .

وخلال زيارة طلبت رئيس مصلحة الضرائب من وفد هيئة الضرائب الصينية أيضا التعرف على منظومة المخاطر المطبقة في الصين وإجراءات الفحص المكتبي التي تتم بناء على المعلومات المتوفرة للمصلحة.

وطالبت أن يتم عقد ورش عمل مشتركة تدريبية وتفصيلية لنقل خبراتهم لكيفية عمل منظومة المخاطر لدى هيئة الضرائب الصينية، وخاصة ومصلحة الضرائب المصرية تقوم استخدام نظام المخاطر في التعامل مع الممولين.

وأضافت أنهم يستهدفون بناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءة وقدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية وجذب الاستثمار .

وأكدت على حرص مصلحة الضرائب المصرية على إزالة أية معوقات وحل أية مشكلات تواجه المستثمرين الصينيين في مصر، وذلك إيمانا منهم بأن المستثمرين الصينيين لهم تأثير كبير على الإقتصاد المصري، وخاصة أن التوجه الرئيسي لنا كمصلحة ضرائب والدولة ككل هو جذب الاستثمار وحل كافة المعوقات العمل على تحسين مناخ الضرائب لتشجيع المستثمرين وجذب الاستثمار.

وأوضحت رشا عبد العال للوفد الصيني أن لدى مصلحة الضرائب المصرية مشروعات تحول رقمي كبيرة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني وأيضا منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.

وأشارت إلى أنه خلال زيارة الوفد الصيني لمركز كبار الممولين أول سوف يرون على أرض الواقع كيفية تقديم كافة الخدمات الضريبية إلكترونيا من خلال موقع مصلحة الضرائب المصرية على شبكة الانترنت، مشيرة إلى أن هناك أيضا المكاتب الأمامية بالمأموريات الضريبية لتقديم الدعم للممولين .

وأضافت أن هناك خدمات أخرى كثيرة تقدم للممولين إلكترونيا مثل تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا والدفع الإلكتروني، وتحديد مواعيد الفحص إلكترونيا، و هذا النظام يتم تطبيقه حاليا في مأموريات القاهرة الكبرى، وهناك خطة لنشره على مختلف المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية بشكل تدريجي .

وقال رئيس هيئة الضرائب الصينية إن شنجن هي أول منطقة اقتصادية خاصة تأسست بموجب سياسة الإصلاح والانفتاح في الصين، وجاءت شنجن في المرتبة الثانية باعتبارها أكثر المدن تنافسية اقتصاديًا في العالم في عام 2016.

وأشار إلى أن الصين شهدت تطورا كبيرا على كافة الأصعدة ومن ضمنها الضرائب، وعملت على تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للشركات والأفراد، فالصين لديها إيمان بأن الضرائب هى أداة مهمة لتحسين الاقتصاد ، كما أن الإيرادات الضريبية تشكل 80% من إيرادات دولة الصين .